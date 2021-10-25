شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية بحضور الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على نتائج الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة كالتالى، منح طلبة دفعة طلبة الدفعة 115 – 114 حاملى المؤهلات العليا درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية، ثانيا منح طلبة الدفعة الأولى من حاملى الدراسات العليا شهادة إتمام الدراسة العسكرية، ثالثا منح طلبة الدفعة 72 بحرية درجة بكالوريوس العلوم البحرية.

ويشهد الحفل، بحضور الرئيس السيسى، تخرج دفعة 115 حربية، والدفعة 72 بحرية، والدفعة 88 جوية، والدفعة 58 فنية عسكرية، والدفعة 49 دفاع جوى، والدفعة 50 من المعهد الفنى للقوات المسلحة.