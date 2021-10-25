شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مصر الحاصلين على ميداليات أوليمبية وبارالمبية يحضرون حفل الكلية الحربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إيمانا من القوات المسلحة فى تشجيع الأبطال الرياضيين، حضر أبطال مصر الحاصلون على ميداليات أوليمبية وبارالمبية حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الحربية، كما يحضر أيضا العقيد محمد عبده أبو ستيت الحاصل على المركز الأول في بطولة العالم لـ "الكيك بوكسينج".

ويشهد الحفل، بحضور الرئيس السيسى، تخرج دفعة 115 حربية، والدفعة 72 بحرية، والدفعة 88 جوية، والدفعة 58 فنية عسكرية، والدفعة 49 دفاع جوى، والدفعة 50 من المعهد الفنى للقوات المسلحة.