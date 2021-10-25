شكرا لقرائتكم خبر عن "العرض الرياضى" يبهر حضور حفل تخريج الكليات العسكرية بحضور الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى طلاب الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة، عرضا رياضيا والقتال المتلاحم والدفاع عن النفس، وذلك فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يشهد حفل تخرج الكليات والمعاهد العسكرية، بالكلية الحربية.

بدأت مراسم الحفل بالعرض الرياضى، حيث قدم الطلاب من الكلية الحربية عرضاً رياضياً تضمن العديد من التمارين البدنية، والتى تعد إحدى صور الأنشطة الأساسية لحياتهم اليومية داخل الكليات والمعاهد العسكرية.