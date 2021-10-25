شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تشارك فى قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والتي أطلقتها المملكة برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث يشارك فى تلك القمة عدد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف وعدد من الخبراء من القطاع المالي وبمشاركة أمينة محمد نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وجون كيري المبعوث الأمريكي للمناخ وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن القمة تبحث تشكيل مستقبل مشترك وتحديد الحلول السياسية الخضراء للأصول البيئية المشتركة، وبحث نهج مشترك لتمكين التحول الأخضر وما الذي يمكن أن تفعله الحكومات للاستفادة من التمويل المستدام، وكيفية إحضار هذه الأفكار بشكل جماعي فى COP 26.

كما يبحث خبراء القطاع المالي تحديات القطاع وفرص الاستفادة من التمويل المستدام لتمكين التحول الاخضر وفرصة ال 50 ترليون دولار حول التحول الأخضر والذي يجب على الحكومات والقطاع المالى والمؤسسات المالية الدولية فعله لتحقيق تلك الفرصة.