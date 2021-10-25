شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: المدارس ملتزمة بتوزيع حضور الطلاب على 3 فترات دراسية فقط وليس 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن الكتاب الدورى المنظم لتقسيم حضور الطلاب إلى فترات دراسية لم يسمح لمديرى المدارس بتوزيع حضور الطلاب إلى 4 فترات دراسية.

وتابع نائب الوزير فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الكتاب الدورى حدد أن المدارس ذات الفترة الواحدة ولديها كثافات يتم توزيع الطلاب إلى فترتين والمدارس ذات الفترتين وتعانى من كثافة طلابية يتم توزيع الطلاب على 3 فترات دراسية.

وعن قيام بعض المدارس بتوزيع الطلاب على 4 فترات دراسية، قال نائب الوزير: لم نصدر أى واقعة بذلك، قائلا: المدرسة التى بها كثافات مرتفعة وقسمت حضور الطلاب إلى 3 فترات تعيد تنظيم حضور الطلاب ولكن لا يتم تقسيم الطلاب على 4 فترات دراسية.

جدير بالذكر، أن العام الدراسى الجديد انطلق السبت 9 أكتوبر الجارى، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتوفير مناخ وبيئة تعليمية صحية للطلاب داخل المدارس تزامنا مع انطلاق أول يوم بالعام الدراسي الجديد، موضحة أنه سيتم متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول من لحظة دخول الطلاب المدارس حتى خروجهم، مع تلقى اى شكاوى واستفسارات من أولياء الأمور على مدار الساعة.

وحذرت الوزارة المدارس من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسى، مع تنفيذ الخطة الدراسية بشكل دقيق والالتزام بالمنهج الدراسى وفق توزيع المقررات الدراسية، مشيرة إلى أن تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول من خلال تطبيق الفترتين الدراسيتين.