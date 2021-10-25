شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى بقطر يحتفل بالوفد المشارك باجتماعات منظمة العمل العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام السفير عمرو الشربيني سفير مصر لدى دولة قطر، حفل عشاء على شرف وزير القوي العاملة محمد سعفان والوفد المصري المشارك في اجتماعات الدورة 95 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية في العاصمة القطرية الدوحة ،وحضر الحفل عدد من أعضاء السفارة.

وتم خلال حفل العشاء مناقشة الرؤية المستقبلية للعمالة المصرية وتبادل الخبرات ومختلف أوجه التعاون بين مصر وقطر، كما تم مناقشة الموضوعات التي طرحت علي مجلس إدارة منظمة العمل العربية ، وما سوف يتناوله جدول أعمال زيارة الوزير من لقاءات مع وزير العمل القطري ورئيس غرفة صناعة وتجارة قطر ، ولقاء عدد من أعضاء الجالية المصرية بمقر البعثة المصرية.

وأعرب الوزير عن شكره للسفير عمرو الشربيني، علي الدعوة الكريمة وكرم الضيافة المصري، داعيا أن يدعم الله خطى الأمة العربية بالنجاح والتوفيق.

كان قد واصل مجلس إدارة منظمة العمل العربية اجتماعات دورته الـ 95 أمس الأحد، بالعاصمة القطرية الدوحة بمشاركة حكومة مصر ممثلة في وزير القوي العاملة محمد سعفان، وترأس الجلسة ناصر المير رئيس المجلس وبحضور نائبي الرئيس الدكتور عادل الركابي وزير العمل العراقي عن فريق الحكومات، ويعقوب يوسف عن العمال، فضلا عن أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي (حكومات وأصحاب أعمال وعمال)، بحضور فايز المطيرى مدير عام المنظمة.

وقال وزير القوي العاملة، إن المجلس تابع تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي في دورته العادية 47 التي عقدت في القاهرة الشهر الماضي، وقرارات مجلس الإدارة في دورته 94 الذي عقد في شهر مارس2021، وكذلك تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة، ويستكمل المجلس تشكيل هيئات بعض اللجان النظامية: لجنة الحريات النقابية ولجنة المرأة، ويستعرض أهم إنجازات المنظمة بين دورتي مجلس الإدارة، فضلاً عن المسائل المالية والإدارية وغيرها من الموضوعات المهمة.