شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 260 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، تعيين 3125 شاباً، بينهم 80 شاباً من ذوى الإعاقة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 18706 راغب عمل منهم 331 من ذوى الإعاقة، وتوفير 454 فرصة عمل، مشيرة إلى أنه تم استخراج 2104 شهادات قياس مستوى المهارة و2056 رخصة مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأوضح محمد عيسى مدير المديرية، فى تقرير حول إنجازات المديرية عن شهر سبتمبر الماضى، أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 58 منشأة، وعمل 5 حملات عادية ونوعية، وإعادة التفتيش على 125 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 58 محضراً ، ومنح مهلة قانونية لـ 118 منشأة أخرى.

أما عن مجال التفتيش العمالي ، فقد تم التفتيش على 288 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 142 محضراً عمالياً، وبحث 19 شكوى.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، قامت المديرية بصرف منح لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، بواقع 20 منحة زواج بـ60 ألف جنيه، و52 منحة مولود بإجمالي 106 آلاف جنيه، و3 منح وفاة عامل بمبلغ 30 ألفاً، و18 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 36 ألف جنيه، وصرف خدمات طبية لـ 9 عمال بمبلغ 3520 جنيها، وعمل 5 عمليات جراحية بـ 25 ألف جنيه ، ليصل إجمالي ما تم صرفه 260 ألفاً و520 جنيها لـ107 عمال .

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية باستخراج 81 ترخيص عمل للأجانب لأول مرة، وتجديد 15 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى، فقد تلقت المديرية 770 شكوى عمالية (فصل - مطالب)، وتم تسوية 49 شكوى منها ودياً، وإحالة 139 شكوى للمحكمة العمالية، و108 أحيلت لجهات أخرى، وحفظ 57 شكوى، و407 ما زالت تحت البحث والدراسة.