شكرا لقرائتكم خبر عن "الرعاية الصحية": الأقصر نواة السياحة العلاجية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن محافظة الأقصر نواة السياحة العلاجية في مصر، وأن طبيعتها السياحية لها دور كبير في تحقيق رؤية الهيئة نحو وضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية، مشيرًا إلى أن الطبيعة السياحية ومشروعات التنمية فى الأقصر ستنعكس بالإيجاب على رفاهية المحافظة وعلى مردود السياحة العلاجية لمصر.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة للدكتور أحمد السبكي، اليوم، لمستشفيي "الكرنك الدولي، إيزيس التخصصي" التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وذلك للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، إلى جانب متابعة الاستعدادات الجارية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية لتأمين الخدمات الطبية والعلاجية أثناء استضافة مدينة الأقصر السياحية حدثين عالميين هما (افتتاح تطوير طريق الكباش الأثري، يوم المدن العالمي) ضمن مشروعات التنمية بالمحافظات المصرية خلال الأيام المقبلة.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، أن الجولة شملت تفقد رئيس هيئة الرعاية الصحية للأقسام المختلفة بمستشفيي الكرنك الدولي وإيزيس التخصصي، مع تفعيل النظم الإلكترونية داخل كل مستشفى، واستطلاع آراء المرضى حول الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة والتأكيد على توفير أفضل خدمة طبية لهم، وكذلك متابعة خطط الإخلاء والطوارئ بالمستشفيين، والتنبيه على رفع درجة الاستعداد القصوى بمنشآت هيئة الرعاية الصحية في المحافظة، ومراجعة المخزون الاستراتيجي لتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لتأمين أفضل خدمات طبية وعلاجية أثناء استضافة المحافظة للحدثين العالميين.

وقال الدكتور أحمد السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية ستكون الراعي الطبي الرسمي للحدثين العالميين بمحافظة الأقصر وهما (افتتاح تطوير طريق الكباش الأثري، يوم المدن العالمي)، حيث ستتولى مستشفيي "الكرنك الدولي، إيزيس التخصصي" التابعين للهيئة بالمحافظة، وفرقها من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في مختلف التخصصات الطبية مهمة تأمين الخدمات الطبية والعلاجية للمترددين على المحافظة خلال فعاليات الحدثين العالميين، والمقرر استضافتهما بالمحافظة خلال الأيام المقبلة، بحضور القيادات السياسية للدولة المصرية، وبمشاركة وسائل إعلام عالمية وشخصيات هامة ومؤثرة دوليًا.

وأضاف السبكي، أن تولي هيئة الرعاية الصحية مهام تأمين الخدمات الطبية والعلاجية لهذين الحدثين العالميين، إنما يعكس مدى التزام ونجاح مستشفيات الهيئة وقدرتها الفائقة على توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين ومطابقتها للمعايير العالمية، ومدى جاهزيتها بأحدث التقنيات العلاجية لعلاج المرضى وفق ممارسات الصحة العالمية، مؤكدًا أنهم يأخذون على عاتقهم مسئولية توفير خدمات ورعاية صحية آمنة وعالية الجودة أثناء استضافة المحافظة للحدثين العالميين.

وتابع السبكي، أنه سيتم نشر فرق طبية تابعة لهيئة الرعاية الصحية سواء بمحل إقامة المشاركين أو بمحل إقامة فعاليات الحدثين، لتلبية الاحتياجات لأي حالات طارئة، وتأمين الخدمات الطبية والعلاجية لهم، مؤكدًا إمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في المحافظة وقدرات الفرق الطبية المدربة والمؤهلة وأتم استعدادها لتأمين الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة خلال فعاليات الحدثين، مؤكدًا أنه تعكس إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية يومًا بعد يوم استراتيجيتها الرامية إلى تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبأعلى مستوى من الدقة والتميز ووفق أحدث معايير الجودة العالمية، والذي يسهم في دعم مبادرة الهيئة (نرعاك في مصر) لوضع مصر بمقدمة خريطة السياحة العلاجية العالمية.

ولفت السبكي إلى أن مستشفيات الهيئة تغطي حاليًا محافظات (بورسعيد والأقصر والإسماعيلية)، والتي تمكنت خلال فترة قصيرة من الزمن أن تكتسب سمعة رائدة في توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، لإبداعها المستمر في المجال الطبي وسجلها المتميز في الرعاية الصحية، إضافة إلى الكوادر الطبية ذات المستوى العالمي.

وعلى هامش الجولة التفقدية المفاجئة، التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مع المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لبحث كل سبل التعاون لاستكمال المراحل المتبقية من مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة وفق أعلى مستويات الجودة العالمية، والذي تم إطلاقه بالمحافظة في منتصف فبراير الماضي، والخطط المستقبلية للوصول بمحافظة الأقصر نواة منظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب الصعيد إلى أعلى مستويات الخدمة والرعاية الصحية الشاملة والمميزة، بما يتماشى مع المشروعات التنموية في المحافظة، حيث وجه الدكتور أحمد السبكي خلال اللقاء الشكر للمستشار مصطفى ألهم على تقديمه كافة أوجه الدعم والتعاون المثمر ومتابعته الميدانية لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل على أعلى مستوى يضمن توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لأهالي المحافظة بجودة عالمية، كما توجهوا بالشكر إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على الجهود المبذولة والمتواصلة تحت قيادتها لإصلاح الملف الصحي في مصر وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والآمنة ل 100 مليون مصري.