شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين: مدارس التكنولوجيا التطبيقية نقلة فى التعليم الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خلف الزناتى نقيب المعلمين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حقق قفزة فى التعليم الفنى بإنشاء المدارس التكنولوجية، مشيرا إلى أن ذلك دليل على إدراكه لأهمية التعليم الفنى لأى دولة، والذى تعتمد دولة مثل ألمانيا بشكل كامل على التعليم الفنى، لافتا إلى أن المدارس التكنولوجية ستحقق تطورا كبيرا فى العملية التعليمية الفنية، حيث ستعتمد على كوادر متخصصة ومُدربة لإعداد خريجين مؤهلين لاحتياجات سوق العمل، أى أنها ستسهم فى الخفض من معدلات البطالة بين الشباب، لافتا إلى أنه جارى إعداد قانون لنقابة خاصة لخريجى المدارس التكنولوجية، وشاركت النقابة فى أحد جلسات المناقشة الخاصة بها.



وأشار نقيب المعلمين، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن حل مشكلة العجز فى أعداد المعلمين بالمدارس لن يحل بالتطوع، مطالبا بالإعلان عن تعيينات لخريجى التربية، خاصة أن نحو أكثر من 20 كلية تربية على مستوى الجمهورية تُخرج سنويا آلاف لا يمكنهم الإلتحاق بأى وظائف غير التعليم.



وأكد الزناتى، أن وجود زي موحد للمعلمين والمعلمات داخل المدارس أمر جيد، حيث إن زي المدرسين لابد أن يغلب عليه الوقار، ليكون قدوة للطلاب،

ولفت إلى أن أزمة المعاشات بالنقابة، تظل قائمة حيث إن القيمة الإجمالية لها نحو 137 مليون جنيه كل 3 أشهر، مضيفا: أى أننا نحتاج كل يوم أكثر من مليون و600 ألف جنيه، وما تحصله النقابة من موارد لا يغطى احتياجاتنا، كما أن المستحقين للمعاشات يزيد بأكثر من 5 آلاف معلم شهريا، أى 60 ألف معلم سنويا يحالون على المعاش.