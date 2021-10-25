شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر من الجيش السودانى: ما يحدث الآن تحرك لتصحيح المسار الديمقراطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر من الجيش السودانى، أن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، سيتشاور مع السياسيين لتنفيذ التحول الديمقراطى، مشيرا أن سلسلة اعتقالات تستهدف من يعرقلون تنفيذ الوثيقة الدستورية.

وأضاف مصدر من الجيش السودانى وفقا لما ذكرته "إكسترا نيوز"، أن ما يحدث الآن تحرك لتصحيح المسار الديمقراطى، وأن التحرك يستهدف من يعرقلون التحرك.