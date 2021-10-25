شكرا لقرائتكم خبر عن لو فاتورة الكهرباء خطأ اتبع هذه الخطوات قبل سدادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر المواطنون كل شهر، قدوم محصل الكهرباء؛ لمعرفة قيمة فاتورة استهلاكهم، ويتساءل البعض عن الإجراءات التي يجب اتباعها حال وجود خطأ، ونرصد إجراءات التأكد من صحة فاتورة الاستهلاك من خلال مراجعة بعض البيانات، وهى كالأتى:

- مراجعة خانة مطلوب سداده الموجودة أسفل فاتورة الاستهلاك ومطابقتها بقيمة الفاتورة التى تسبقها فإذا كانت متقاربة منها وفقا للأسعار الجديدة تكون الفاتورة سليمة

- اذا تم ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلى، قم بقراءة عدد الكيلو وات ساعة الموجد منتصف الفاتروة فى الجزء الأيمن.

- يجب مراجعة خانة القراءة الحالية والسابقة الموجودة أعلى فاتورة الاستهلاك من الجزء الأيمن، ومقارنتها بالقراءة الموجودة بالعداد

- احسب فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة

- إذا كانت القراءة الموجودة فى خانة "حالية" المكتوبة بالفاتورة أكثر من القراءة الموجودة بالعداد لا تسدد الفاتورة، وسجل شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121.

- توجه لشركة الكهرباء التابع لها وسجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد ليتم تصحيح الخطأ وسداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.