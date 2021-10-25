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شكرا لقرائتكم خبر عن %91 من القراء يؤيدون زيادة حملات التفتيش على الصيدليات لضبط الأدوية مجهولة المصدر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان "هل تؤيد زيادة الحملات التفتيشية على الصيدليات لضبط الأدوية المهربة ومجهولة المصدر؟"، أيد غالبية القراء زيادة الحملات التفتيشية على الصيدليات لضبط الأدوية المهربة ومجهولة المصدر.
نتيجة الاستطلاع
وأيد 91% من القراء زيادة الحملات التفتيشية على الصيدليات لضبط الأدوية المهربة ومجهولة المصدر، بينما قال 9% فقط من القراء لا.