وأيد 91% من القراء زيادة الحملات التفتيشية على الصيدليات لضبط الأدوية المهربة ومجهولة المصدر، بينما قال 9% فقط من القراء لا.

شكرا لقرائتكم خبر عن %91 من القراء يؤيدون زيادة حملات التفتيش على الصيدليات لضبط الأدوية مجهولة المصدر والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012