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%91 من القراء يؤيدون زيادة حملات التفتيش على الصيدليات لضبط الأدوية مجهولة المصدر

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان "هل تؤيد زيادة الحملات التفتيشية على الصيدليات لضبط الأدوية المهربة ومجهولة المصدر؟"، أيد غالبية القراء زيادة الحملات التفتيشية على الصيدليات لضبط الأدوية المهربة ومجهولة المصدر.

نتيجة الاستطلاع

وأيد 91% من القراء زيادة الحملات التفتيشية على الصيدليات لضبط الأدوية المهربة ومجهولة المصدر، بينما قال 9% فقط من القراء لا.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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