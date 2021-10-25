شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 6 إرشادات هامة للوقاية من كورونا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان في منشور توعوى اليوم عن 6 إرشادات هامة للوقاية من فيروس كورونا، وبحسب المنشور التوعوى فإن الإرشادات تتضمن:

1- تلقي لقاح كورونا

2- التوقف عن التدخين

3- تناول الخضروات والفاكهة الغنية بالفيتامينات

4- ارتداء الكمامة

5- غسيل اليدين باستمرار

6- الابتعاد عن التزاحم



إرشادات الوقاية من فيروس كورونا

وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أنها أوشكت علي الانتهاء من قوائم انتظار لقاحات كورونا، مؤكدة أن التطعيم حتمى وإلزامي لمن هم فوق سن 18 عاما لتقليص انتشار الفيروس بالإضافة إلي حماية المواطنين من مضاعفات المرض التى قد تؤدى للوفاة.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة الصحة والسكان لـ"الخليج 365": إنه سيتم قريبا إلغاء التسجيل المسبق لحجز اللقاح، مؤكدة أن الدولة تتوسع في مراكز التطعيمات وطالبت الوزارة المواطنين بالتسجيل علي الموقع الإلكترونى للحصول علي اللقاح لحين إلغاء شرط التسجيل وإمكانية الحصول علي التطعيم مثل باقي التطعيمات.