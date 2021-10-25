شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين: دخل النقابة 202 مليون جنيه سنويا ونحتاج 540 مليون للمعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، إن متحصلات النقابة من وزارة التربية والتعليم خلال عام 2020، بلغت 130 مليون جنيه تقريبا، يُضاف لها 72 مليون جنيه قيمة الاشتراكات السنوية للمعلمين، مما يعنى أن دخول النقابة لصالح المعاشات تبلغ 202 مليون جنيه فقط كل عام، فى حين أن النقابة مُلزمة بدفع 540 مليون جنيه سنويا لصالح مستحقى المعاشات من المعلمين والورثة، تُسدد على 4 دفعات، قيمة الدفعة الواحدة منهم 135 مليون جنيه كل 3 أشهر، مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادتها إلى 140 مليون جنيه الدفعة المُقبلة.

وأوضح الزناتى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه رغم تراجع الموارد بالنقابة والمقارنة بين الإيرادات والمصروفات والتى تعكس حجم الأعباء التى تتحملها النقابة للحفاظ على استمرارية صرف المعاشات، حيث يبلغ عدد المستحقين والورقة أكثر من نصف مليون شخص، مشيرا إلى أن النقابة تتأخر فى صرف بعض الدفعات المستحقة من المعاشات نتيجة لعدم اكتمال المبلغ المستحق لحين تدبيره، مطالبا مجلس النواب بسرعة مناقشة تعديلات قانون النقابة، حيث أنه سيسمح بزيادة موارد النقابة للحفاظ على المعاشات.

كانت قد أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية، عن صرف دفعة معاشات أكتوبر المستحقة للأعضاء الورثة وتوافرها فى ماكينات الصرف الآلى، مشددة على جميع فرعيات المعلمين واللجان النقابية، ضرورة متابعة إجراءات صرف المعاشات، والتواصل مع النقابة العامة في حالة وجود أي معوقات تطرأ أثناء عملية الصرف، وتقديم كل المساعدة للمعلمين المستحقين والإجابة على استفساراتهم.

ويبلغ عد الأعضاء المستحقين 287 ألفا و82 عضوا، بقيمة 99 مليونا و134ألفا و221 جنيها، بينما يبلغ عدد الورثة 216 ألفا و588 بقيمة 29 مليونا و81 ألفا، و65 جنيهاً.