حدث ليلاً| تعليق «قضايا الدولة» على عودة مرتضى منصور.. وانتهاكات «فيس بوك» في الهند

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

استمرار ارتفاع الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 853 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 274007 حتى اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"أزمة الجفاف وسد النهضة".. 14 رسالة من السيسي في أسبوع القاهرة للمياه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمة مسجلة له، في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه في دورته الرابعة، اليوم الأحد، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية – الفرص والتحديات".

للتفاصيل.. اضغط هنا

قرار جمهوري بتعيين 359 معاونًا جديدًا في النيابة الإدارية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 497 لسنة 2021، بشأن تعيين 359 معاونًا في النيابة الإدارية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يشدد على أهمية التوافق الوطني

شدد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، على أهمية التوافق الوطني باعتباره المخرج الوحيد للأزمة الراهنة بالبلاد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

هيئة قضايا الدولة: من حق إدارة مرتضى منصور العودة لمباشرة عملها بالزمالك

قال المستشار أيمن سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد بقبول طعن مرتضى منصور الذي يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة الزمالك، وعودته مجلسه المنتخب لإدارة مقاليد الأمور داخل النادي لحين انتهاء مدته القانونية، بُني على أسباب تخص مدة التجميد لفترة لمخالفة ترتب عليها حرمان من حق مجلس الإدارة من مزاولة مهامه في إدارة نادي الزمالك.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أيسم صلاح الدين: الانتهاء من قوائم الانتظار للحصول على اللقاح في 15 محافظة

قال المهندس أيسم صلاح الدين، مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إن قوائم الانتظار للحصول على لقاح كورونا عبر التسجيل المسبق بالموقع المخصص لذلك؛ قد انتهت تمامًا في 15 محافظة، مضيفًا: "لدينا 15 محافظة وصلت إلى صفر انتظار لرسائل تلقي اللقاح".

للتفاصيل.. اضغط هنا

مذكرة تفاهم بين تنسيقية شباب الأحزاب ووزارة الرياضة لتأهيل الشباب ودعم مشاركتهم الفعالة

وقع وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مذكرة تفاهم مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك بهدف تأهيل الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في إنجاز أهداف التنمية الشاملة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"تحرض على العنف ضد المسلمين".. وثائق جديدة تكشف انتهاكات "فيسبوك" في الهند

تستمر فضائح عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في الظهور للعلن، وتكشف أسرار الشركة وسياستها التي طالما كانت سرًا على مستخدميه وحكومات العالم. وفي أحدث سلسلة لانتهاكات فيسبوك، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن وثائق سربها باحثون في الشركة كشفت دعمها لنشر الكراهية الدينية في الهند.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ويزر التعليم العالي يوجّه برفع المقررات الدراسية على المنصات الرقمية

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، صباح اليوم الأحد الموافق 24 أكتوبر، بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس، ووجه وزير التعليم العالى باستمرار المتابعة اليومية لعملية تطعيم كافة عناصر المنظومة التعليمية ضد فيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، وقرارات لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، مع مراجعة وتدقيق الجامعات لموقف الطلاب من التطعيم بدء من أول نوفمبر المقبل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

استمرار فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك "حارس الجنوب ــ 1"

واصلت عناصر حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود تنفيذ التدريب المصري السوداني المشترك "حارس الجنوب ــ 1" الذي تستمر فاعلياته حتى التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري، في قاعدة محمد نجيب العسكرية، ويأتي في إطار العلاقات العسكرية المتميزة بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أسبوع القاهرة للمياه.. مفوض الاتحاد الأوروبي: مساهمات لمصر تصل إلى مليار يورو

يشارك مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار أوليفر فارهيلي، خلال زيارته الأولى لمصر، في أسبوع القاهرة للمياه، وهو أهم حدث سنوي حول قضايا المياه في المنطقة.

للتفاصيل.. اضغط هنا