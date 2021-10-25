شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في الدوحة يلتقي وزير الدولة القطرى للشئون الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية بالدوحة أمس الأحد، السفير سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشئون الخارجية القطرية، حيث تم تناول مُجمل العلاقات الثنائية بين البلديّن وسبل تطويرها فضلاً عن مناقشة أبرز القضايا محل الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

وقد أعرب وزير الدولة القطري للشئون الخارجية – بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية - عن ترحيبه بوصول السفير المصري الجديد إلى الدوحة مُتمنيًا له التوفيق فى أداء مهامه، ونوه بالتطور الجاري فى العلاقات بين البلديّن والتعاون القائم في العديد من المجالات الثنائية وكذا على صعيد التنسيق في المحافل الدولية.

ومن جانبه، أشار السفير المصري إلى التطور الذي تشهده العلاقات فى الفترة الحالية، وأعرب عن تطلعه للعمل على تعزيز أوجه التعاون والارتقاء بها فى كافة المجالات.