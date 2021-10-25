شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تنمية القاهرة الجديدة: رفع كفاءة كل محطات الصرف الصحى لمواجهة السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة، إن المدينة اتخذت إجراءات مكثفة لموسم الأمطار، موضحا أنه منذ 3 سنوات والمدينة في حراك كامل ومستمر لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحى لمواجهة أي أمطار غزيرة أو سيول.

وأضاف رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة، في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أنه تم تأمين ورفع كفاءة كل محطات الصرف الصحى لتعمل بضعف طاقتها، بجانب تواجد 2 مصدر تغذية لكل محطة، متابعا: استكملنا طاقة المولدات التي تغذى حال انقطاع التيار الكهربائى لتعمل بكامل الطاقة.

وتابع رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة: وضعنا بعض الحلول غير التقليدية بتكليف من رئيس الوزراء ووزير الإسكان، وتعاقدنا مع مكاتب استشارية لوضع حلول لمنظومة الأمطار وهى حلول عاجلة وقاموا بدراسة جغرافيا المدينة، وتم عمل أبار الشحن الجوفى في أماكن تجميع المياه.