شكرا لقرائتكم خبر عن منسقة الأمم المتحدة: على المصريين أن يفخروا بمشاركتهم فى كتابة ديباجة ميثاق المنظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت إلينيا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، في ذكرى مرور 76 عاماً على تأسيس الأمم المتحدة، بالتهنئة لكافة الشعوب قائلة: كل عام وكل الشعوب بخير، فميثاق الامم المتحدة يبدأ بكلمة "نحن الشعوب" ولذا فإن التهنئة واجبة لكافة شعوب العالم.

وأضافت المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON" فى ذكرى تأسيس منظمة الأمم المتحدة: لا أعلم بعد مرور 76 عاماً هل يعتبر هذا العمر يعتبر عمراً طويلا فالأمر نسبي في هذا الملف.

وتابعت المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر: "هذا يوماً مهماً لنحو 100 مليون مصرى ومهم لأكثر من 100 دولة فهي أكبر منظمة تعددية في العالم، ومصر من ضمن مؤسسي منظمة الأمم المتحدة، لأنه حين تدشينها لم يكن سوى 51 دولة فقط من قامت بالتأسيس فى سان فرانسيسكو عندما اجتمعت الدول في عام 1945، وكانت مصر مشاركة في التأسيس عبر وفد رفيع المستوى بحضور محمد حسنين هيكل بالتوقيع على ميثاق المنظمة".

ولفتت المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، إلى أن المصريين شاركوا أيضاً في كتابة الديباجة الخاصة بالميثاق، قائلة: "عليكم كمصريين أن تشعروا بالفخر كونكم شاركتكم فى صياغة ديباجة الأمم المتحدة".