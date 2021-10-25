شكرا لقرائتكم خبر عن الفدائى عبد المنعم قناوى: "كنا بنرصد مواقع العدو نهارًا وندمرها ليلاً" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفدائى عبد المنعم قناوى، إن كافة الفدائيين من أبناء محافظة السويس، كانوا أعضاء تابعين لمنظمة سيناء العربية التابعة لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع المصرية من بعد نكسة 67 وحتى نصر أكتوبر 73، موضحًا أن مهام الفدائيين تنفيذ عمليات إزعاج للعدو الإسرائيلى شرق قناة السويس، وتابع: "يعنى كنا بنرصد مواقع العدو فى النهار ونهاجمها بالليل".

وأضاف "قناوى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن مهما الفدائيين كانت تتمثل فى تدمير مخازن الذخيرة ونسف مستودعات الوقود وقطع اسلاك الاتصالات بالإضافة إلى وضع ألغام فى الطرق والمدقات التى يستخدمها العدو شرق القناة.

وأكد "قناوى"، أن هذه العمليات كانت تتم ليلًا، قبل 50 عاما من الآن تم تنفيذ أول عملية عبور خلال حرب الاستنزاف يوم الأربعاء 5 نوفمبر 69 شرق خليج السويس، واستمرت عمليات الفدائيين فى حرب الاستنزاف حتى تكبد العدو الإسرائيلى خسائر فادحة، وهو ما دفع إسرائيل إلى الاستنجاد بأمريكا.