شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 5 محافظات تستقبل لحوم الأضاحى وتوزيع 1338 طنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت محافظات شمال سيناء- الإسماعيلية- بورسعيد- جنوب سيناء- دمياط) خمس سيارات تحمل لحوم أضاحى الأوقاف بواقع (4) أطنان لمحافظة (شمال سيناء) و(2) طن لكل من محافظات (الإسماعيلية- بورسعيد- جنوب سيناء- دمياط)، لتوزيع اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك للأسبوع الثانى عشر من بدء مرحلة التوزيع، ليصبح إجمالى ما تم توزيعه (1338) طنًّا من لحوم أضاحى الأوقاف.

وأكدت وزارة الأوقاف أن غرفة العمليات بالوزارة شددت على عدة أمور، أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) فى أن اختصنا بخدمتهم، كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمى عن ذلك على موقع الوزارة.