شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء توضح حقيقة خصم الرصيد المتبقى بالعداد مسبوق الدفع نهاية الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عداد مسبوق الدفع يعتبر الأكثر دقة فى محاسبة المشترك على استهلاكه، خاصة وأن المواطن يتابع استهلاكه بنفسه من خلال العداد والإطلاع أول بأول على الرصيد المتبقي ولا يمكنه خصمه إلا مقابل استهلاك أو خدمة عملاء.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه لا صحة لخصم الرصيد المتبقي بالعدادات مسبوقة الدفع نهاية كل شهر، وهو أمر غير صحيح ولا أساس له من الصحة، موضحا أن طريقة الحساب في العداد مسبوق الدفع تتم وفقا لأسعار شرائح الاستهلاك المعلن عنها، ولا علاقة لها بتوقيت الشحن، ويتم إضافة الرصيد الجديد الذى يتم شحنه للرصيد المتبقي بالكارت حتى نفاذه تمام حسب استهلاك المشترك، ولا يتم خصم أية مبالغ من العداد نهاية الشهر بخالف المبالغ المستحقة على المستهالك فقط.

وأشار حمزة، إلى أن الأيام الصديقة التى لا يفصل فيها عداد الكهرباء فى حالة نفاد الرصيد هى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، ويقوم بفصل التيار فور انتهائها، مشيراً إلى أن عداد الكهرباء مسبوق الدفع مبرمج على عدم الفصل فى هذه الساعات الصديقة.

وتابع حمزة أن الوزارة انتهت من تركيب ما يقرب من 11 مليونا و500 ألف عداد مسبوق الدفع على مستوى الجمهورية حتى الآن ، موكدا أن الوزارة تستهدف تحويل كافة العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع خلال ال 5 سنوات المقبلة.