شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر القائمة الكاملة للمعينين الجدد بهيئة النيابة الإدارية بقرار رئيس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر القائمة الكاملة لأسماء الأعضاء الجدد بهيئة النيابة الإدارية، الذين تم تعيينهم بقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتاريخ 23 أكتوبر 2021.

وكان صدر أمس السبت، الموافق 23 أكتوبر 2021 القرار الجمهوري رقم 497 لسنة 2021، بتعيين عدد 359 معاون نيابة إدارية، من خريجي دفعة 2013 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 أغسطس 2021.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت القرار فى العدد 42 تابع لسنة 2021.



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