الحكم على 3 متهمين بينهم الذراع اليمني للإرهابي هشام عشماوي.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر الدائرة الرابعة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بطرة، اليوم الإثنين، الحكم على 3 متهمين بينهم الإرهابي بهاء كشك الذراع اليمني للإرهابي هشام عشماوي؛ لاتهامهم بتولي قيادة جماعة المرابطين الإرهابية.

وكانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت المتهمين الثلاثة لفضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم من عدمه.

وكشف أمر الإحالة الصادر من مكتب النائب العام برئاسة المستشار خالد ضياء رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين بهاء كشك، مشرف معماري، محبوس، ومحمد فتحي “مكني أبومالك"، هارب، ومحمد مرجان الجوهري "حركي" أبوبكر مرجان المصري"، هارب في غضون عام 2012 حتي 29 / 5 / 2019 بجمهورية مصر العربية وخارجها، تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين تولوا قيادة في الجماعة المسماة "المرابطون" التي تدعو إلى تكفير الحاكم وفرضية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة منشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابي، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات ومواد للجماعة الإرهابية بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمين بصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج مصر، تتخد من الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم فنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية، والإعداد لها بأن التحقوا بجماعة "تنظيم القاعدة" بدولة ليبيا وتلقوا لديها تدريبات عسكرية على النحو المبين بالتحقيقات.