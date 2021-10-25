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رئيس النيابة الإدارية يهنئ 359 معاونًا بعد صدور قرار تعيينهم في الهيئة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تقدم المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتهنئة لمعاوني النيابة الإدارية الجدد ممن شملهم القرار الجمهوري بالتعيين والالتحاق بهيئة قضائية عريقة، متمنيًا لهم التوفيق في أداء رسالتهم السامية لترسيخ قيم العدالة وإرساء سيادة القانون.

وكان صدر القرار الجمهوري رقم ٤٩٧ لسنة ٢٠٢١، بتعيين عدد ٣٥٩ معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة ٢٠١٣ من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ / ٨ / ٢٠٢١.

صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان، اليوم الأحد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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