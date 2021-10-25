"عودة مرتضى منصور للزمالك وحكاية مقتل ياسين بهضبة الأهرام".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا.

بعد الدفع بـ 3 سيارات إطفاء.. إخماد حريق في شقة سكنية بالبساتين

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة البساتين، دون خسائر في الأرواح.

عايره بوالدته وسب أبيه المتوفى.. حكاية مقتل "ياسين" التي تصدرت السوشيال ميديا

لسنوات طويلة نعم "ياسين خالد" بحياة هادئة في هضبة الأهرام حتى عاد إلى ضجيج وزحام شوارع منطقة فيصل الضيقة؛ بسبب الدراسة. حلمه بتحصيل مواده الدراسية والحصول على مجموع مرتفع يمنحه فرصة للحاق بإحدى كليات القمة لكن طعنة الغدر وإهمال طبي عصفتا بكل هذا.

للمستندات.. تأجيل محاكمة 8 متهمين في "خلية داعش حلوان" لـ21 نوفمبر

قررت الدائرة 5 إرهاب جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" لجلسة 21 نوفمبر؛ للمستندات.

تأجيل محاكمة محمود عزت في "اقتحام الحدود الشرقية" لـ17 نوفمبر

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة الإخواني محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا في القضية رقم 56460 لسنة 2013 المعروفة اعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية "، لجلسة 17 نوفمبر.

ننشر أسباب حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك وإلغاء قرار وزير الرياضة

أودعت محكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها في الحكم الصادر بعودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس الادارة وتعيين لجنة مؤقتة.

مرتضى منصور بعد عودته للزمالك:" احنا مش حرامية وهاخد حقي في مجلس النواب"

قال مرتضى منصور بعد الحكم بعودة مجلس إدارته إلى رئاسة الزمالك من جديد، "بشكر ربنا اللي نصرني بعد سنة في المحاكم.. وبشكر أعضاء الجمعية العمومية عشان احنا مش حرامية".

مرتضى منصور بعد حكم عودته للزمالك: "من حقي أترشح في الانتخابات الجاية ومفيش حاجه تمنعني"

قال مرتضى منصور عقب حكم عودة مجلس إدارته المنتخب إلى رئاسة نادي الزمالك، إنه لم يصدر ضده أي إدانة في أية مخالفات تمنعه من الترشح لانتخابات نادي الزمالك المقبلة.

براءة متهم في إعادة محاكمته بـ "خلية ميكروباص حلوان"

قضت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طره، ببراءة متهم في إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد حسن الخليل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية ميكروباص حلوان".

الإدارى تقضي بقبول طعن مرتضى منصور بحل مجلس إدارة نادي الزمالك ورجوعه

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، اليوم الأحد ، بقبول طعن مرتضى منصور ،والذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك ،ورجوعه لرئاسة النادي.