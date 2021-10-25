على هامش أسبوع القاهرة.. وزير الري يلتقي نظيره اللبناني ونائب وزير البيئة السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - أحمد مسعد:

على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه الذي بدأت فعالياته صباح اليوم الأحد، عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري لقاءات ثنائية مع وزير المياه والطاقة اللبناني ونائب وزير المياه والبيئة والزراعة السعودي، لمناقشة الموقف المائي الإقليمي وسبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المائية التى تواجهها العديد من الدول العربية.

حيث التقى عبدالعاطي بالدكتور وليد فياض وزير المياه والطاقة اللبناني، والذي أعرب عن سعادته بالمشاركة في أسبوع القاهرة الرابع للمياه، باعتباره احد أهم المؤتمرات الدولية المعنية بقضايا المياه، مشيدًا بمنظومة إدارة المياه في مصر، وتم التباحث حول تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، ومناقشة سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الموارد المائية، والوصول إلى صياغة مشتركة لبرنامج عمل واضح بين الدولتين يعكس مجالات التعاون المنصوص عليها بمذكرة التفاهم وعلى رأسها الاستفادة من تجربة مصر الرائدة في مجال إعادة استخدام المياه.

كما تم مناقشة تشكيل فريق فني من الجانبين لتحديد احتياجات الجانب اللبناني في مجال التدريب وبناء القدرات، حيث أشار الدكتور عبدالعاطي للإمكانيات العالية التي يمتلكها مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية والري التابع للوزارة بمدينة السادس من أكتوبر، والذي يعد جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق كافة معايير الجودة العالمية في خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة.

وأكد عبدالعاطي أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية المحدودة.

كما التقى عبدالعاطي بالدكتور عبدالعزيز الشيباني نائب وزير المياه والبيئة والزراعة السعودي، حيث تم تأكيد العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين في كافة المجالات.

وأشار عبدالعاطي لزيارة الدكتور الشيباني والوفد المرافق له للمركز القومي لبحوث المياه التابع للمياه صباح الغد، مشيرًا لأهمية دور المركز في إثراء المجالات البحثية المتعلقة بالمياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وأشاد الدكتور الشيباني بمجهودات وزارة الموارد المائية والري المصرية في مشروعات تأهيل الترع والري الحديث وإعادة استخدام المياه.

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