القاهرة - سامية سيد - نفذت محافظة القاهرة أعمال تطوير لقرية الفواخير بمصر القديمة، بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية بمنطقة الفسطاط، ونعرض في النقاط التالية أهم ما تم تنفيذه بقرية الفواخير لوضعها على خارطة السياحة.

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ما تم تنفيذه لتطوير منطقة الفواخير بمصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012