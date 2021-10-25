شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ما تم تنفيذه لتطوير منطقة الفواخير بمصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نفذت محافظة القاهرة أعمال تطوير لقرية الفواخير بمصر القديمة، بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية بمنطقة الفسطاط، ونعرض في النقاط التالية أهم ما تم تنفيذه بقرية الفواخير لوضعها على خارطة السياحة.
1. يتم تنظيم معرض داخل قرية الفواخير لعرض منتجات الفخار والخزف.
2. تم تركيب لاند سكيب زراعى.
3. تركيب ارفف جانبية على حوائط كل فاخورة لعرض المنتجات.
4. طلاء واجهات الفواخير لتظهر بشكل جمالى.
5. توصيل المرافق «مياه - غاز – كهرباء - صرف» للفواخير.
6. تم تركيب افران الغاز صديقة البيئة والبديلة عن الافران البدائية.
7. تم تركيب الولاعات الذاتية لباقى الوحدات .
8. تنفيذ أعمال إنارة ونظافة ورفع كفاءة المبانى داخل القرية وأعمال التشجير .