شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الزراعية: توفير نصف الاستهلاك المائى بعد زرع أصناف جديدة من الأرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مجاهد عمار وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، أن الأرز الجاف الموفر للمياه يمكن أن يحقق إنتاجا اقتصاديا للمزارع باستخدام أفضل للمياه، وتتحمل طول فترة الرى، موضحا أن هذا يأتى في ظل عزم الدولة المصرية لاستفادة من كل قطرة من مواردنا المائية الموجودة، ونحتاج لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتى الأرض والمياه.

وأضاف وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الأرز من المحاصيل الموجودة في كل بيت وهو محصول استراتيجى وحزام أمان لمنطقة الدلتا، متابعا: عملنا على تغيير ثقافة زراعة الأرز في مصر ونجحنا في التعامل مع ملف ندرة المياه من خلال عدة اتجاهات الأول تقصير فترة عمر النبات بدلا من 6 شهور في الأرض أصبح بين 118 – 135 يوما في الأرض، وبالتالى وفرنا أكثر من شهر من عمر النبات من خلال استخدام تقنية تقصير عمر النبات وبالتالي تقل احتياجه للمياه، وبالتلى توفير 8500 إلى 5500 متر مكعب من المياه.

وتابع وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية: الاتجاه الثانى تطوير أصناف يكون لديها قدرة على تحمل نقص المياه وتزرع في ظل ظروف نقص المياه دون التأثير على المحصول بشكل معنوى، ويقلل 1000 متر مكعب من المياه، وبالتالي نصف الاستهلاك المائى تم توفيره من خلال زرع الأصناف الجديدة من الأرز.