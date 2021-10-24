شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: غرامة على أى تاجر أو وكيل لن يضع ملصق السعر على السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أن مشكلة نقص امدادات أشباه الموصلات المستخدمة في تصنيع السيارات في طريقها للحل.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، في حوار خاص لـ"الحياة اليوم"، حول جهود حماية المستهلك للتصدى لظاهرة الأوفر برايس على السيارات وضبط الأسواق، إنه سيتم تطبيق غرامة مالية على أى تاجر أو وكيل لن يضع ملصق السعر على السيارات .

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، قائلا:" قمنا باستدعاء حول عيوب تصنيع السيارات خلال العام الحالي حتى الآن".