شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: تنفيذ قرار الملصق بسعر السيارات بدءًا من منتصف نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أن سوق السيارت حاليا في مصر والعالم يواجه أزمة نقص المعروض من أشباه الموصلات المستخدم فى التصنيع.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، في حوار خاص لـ"الحياة اليوم"، حول جهود حماية المستهلك للتصدى لظاهرة الأوفر برايس على السيارات وضبط الأسواق، إن بعض تجار السيارات يمارسون تلاعب في الأسعار ويقدمونها بأعلى من قيمتها السوقية.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه سيتم تنفيذ قرار الملصق بسعر السيارات بدء من منتصف نوفمبر، موضحا أنه من المتوقع حل مشكلة ظاهرة الأوفر برايس خلال الربع الثانى من عام 2022