بـ40 مليار جنيه.. الري: نستهدف تحويل 4 ملايين فدان لأنظمة الري الحديث

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، أن الوزارة تعمل من خلال 4 محاور للحفاظ على الموارد المائية لمصر على رأسها ترشيد استخدامات المياه وتنمية موارد مائية إضافية وتهيئة البيئة المناسبة للاستخدام الأمثل للموارد المائية وتحسين نوعية المياه.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، في تصريحات لبرنامج المواجهة، عبر "إكسترا نيوز"، أن مشروع تبطين الترع يسهدف توصيل المياه لكل مزارع ما أحدث طفرة في توزيع المياه في مصر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الري، أن الوزارة فعلت تحول أنظمة الري الحديث، متابعًا: "الوزارة انتهت من مليون فدان تم تحويلهم لأنظمة الري الحديث، بالتنسيق بين الري والزراعة مليون، ونستهدف الآن 4 ملايين فدان مستهدفين خلال 3 أعوام ماضية لتحويلهم لأنظمة الري الحديثة بتكلفة 40 مليار جنيه، بجانب تأهيل المساقي الخصوصية بحيث تكون شبكة المجاري المائية مؤهلة".