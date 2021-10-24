"تأكدوا من التطعيم".. تحذير من الصحة لأولياء الأمور: 6 أعراض للإصابة بشلل الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا بشأن الأعراض الأولية للإصابة بمرض شلل الأطفال.

وأضافت الوزارة: "على كل أب وأم التأكد من تطعيم أطفالهم ضد مرض شلل الأطفال بالتطعيمات الروتينية، وخلال الحملات القومية التي تطلقها وزارة الصحة والسكان".

وأوضحت الوزارة، أن هناك 6 أعراض للإصابة بمرض شلل الأطفال: "الحمى، الصداع، التعب، تصلب الرقبة، التقيؤ، الشعور بالألم في الأطراف".

ونشرت وزارة الصحة جدول التطعيمات الروتينية ضد مرض شلل الأطفال، للأطفال من عمر شهرين حتى عمر عام ونصف.

وطالبت الوزارة كل أب وأم التأكد من تطعيم أطفالهم ضد مرض شلل الأطفال بالتطعيمات الروتينية، وخلال الحملات القومية التي تطلقها وزارة الصحة والسكان.

