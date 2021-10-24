شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مليار دولار التكلفة التقديرية لخطة مصر الاستراتيجية للمياه.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: 50 مليار دولار التكلفة التقديرية لخطة مصر الاستراتيجية للمياه.







الرئيس السيسى يؤكد تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبى.. الرئيس يبحث مع مفوض الاتحاد لسياسة الجوار التنسيق حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية المهمة.. وفارهيلى: مصر مركز ثقل وشريك استراتيجى فى صون السلم والأمن بجنوب المتوسط الرئيس السيسى يؤكد تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبى.. الرئيس يبحث مع مفوض الاتحاد لسياسة الجوار التنسيق حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية المهمة.. وفارهيلى: مصر مركز ثقل وشريك استراتيجى فى صون السلم والأمن بجنوب المتوسط

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:الرئيس السيسى فى كلمته بافتتاح الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه: 50 مليار دولار التكلفة التقديرية لخطة مصر الاستراتيجية للمياه.. قيمة المياه لا تقدر بثمن وترتبط ببقاء الإنسان وحياة الشعوب بأسرها.. نتطلع للتوصل فى أقرب وقت لاتفاقية ملزمة قانونا بشأن سد النهضة.. مصر هى أكثر الدول جفافا فى العالم بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر الدول مما يؤدى للاعتماد بشكل شبه حصرى على مياه النيل.. نؤمن إيمانا راسخا بأن دفع جهود التنمية يعد شرطا أساسيا لتعزيز السلم والأمن الدوليين وإقامة نظام عالمى مستقر

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استقبال أكثر من مليون جرعة من "جونسون آند جونسون " بمطار القاهرة.. "الصحة": توريد 7 ملايين جرعة حتى نهاية الشهر الجارى.. وتؤكد: لن نخلط بين اللقاحات استقبال أكثر من مليون جرعة من "جونسون آند جونسون " بمطار القاهرة.. "الصحة": توريد 7 ملايين جرعة حتى نهاية الشهر الجارى.. وتؤكد: لن نخلط بين اللقاحات

رئيس الوزراء: نهر النيل يمثل لمصر قضية وجود وبقاء.. طبيعة مصر الجغرافية حتمت وضع المياه على رأس أولوياتها.. وندرك حتمية الإدارة السليمة لموارد المياه لذا فقد شرعت فى تنفيذ أجندة طموحة للإدارة المتكاملة للموارد المائية.. المياه تعتبر عماد تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة.. قضية المياه توازى الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين