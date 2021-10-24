شكرا لقرائتكم خبر عن إضاءة مبنى الخارجية احتفالا بمرور 76 عامًا على إنشاء الأمم المتحدة‬.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضيء مبنى الخارجية مساء اليوم الخميس احتفالاً ⁧‫بيوم الأمم المتحدة‬⁩ ومرور 76 عامًا على إنشاء المنظمة الأممية، وذلك بحسب ما نشره المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير احمد حافظ عبر حسابه على تويتر.

في ذات السياق ، أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحمد محمد رضا أمين رئاسة الجمهورية إلى سفارة منظمة الأمم المتحدة بالقاهرة؛ للتهنئة بمناسبة يوم الأمم المتحدة.