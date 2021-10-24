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إضاءة مبنى الخارجية احتفالا بمرور 76 عامًا على إنشاء الأمم المتحدة‬.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أضيء مبنى الخارجية مساء اليوم الخميس احتفالاً ⁧‫بيوم الأمم المتحدة‬⁩ ومرور 76 عامًا على إنشاء المنظمة الأممية، وذلك بحسب ما نشره المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير احمد حافظ عبر حسابه على تويتر. 

 

في ذات السياق ، أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحمد محمد رضا أمين رئاسة الجمهورية إلى سفارة منظمة الأمم المتحدة بالقاهرة؛ للتهنئة بمناسبة يوم الأمم المتحدة.

 

مبنى الخارجية مضاء احتفالا بيوم الامم المتحدة
مبنى الخارجية مضاء احتفالا بيوم الامم المتحدة

مبنى الخارجية
مبنى الخارجية

مرور 76 عام على الاام المتحدة
مرور 76 عام على الاام المتحدة

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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