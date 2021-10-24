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شكرا لقرائتكم خبر عن إضاءة مبنى الخارجية احتفالا بمرور 76 عامًا على إنشاء الأمم المتحدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أضيء مبنى الخارجية مساء اليوم الخميس احتفالاً بيوم الأمم المتحدة ومرور 76 عامًا على إنشاء المنظمة الأممية، وذلك بحسب ما نشره المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير احمد حافظ عبر حسابه على تويتر.
في ذات السياق ، أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحمد محمد رضا أمين رئاسة الجمهورية إلى سفارة منظمة الأمم المتحدة بالقاهرة؛ للتهنئة بمناسبة يوم الأمم المتحدة.
مبنى الخارجية مضاء احتفالا بيوم الامم المتحدة
مبنى الخارجية
مرور 76 عام على الاام المتحدة