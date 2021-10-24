شكرا لقرائتكم خبر عن خبير ري: أسبوع المياه يهدف لرفع الوعي بقضية الحفاظ على الموارد المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد المنعم شحاتة، النائب الشرفي للهيئة الدولية للري والصرف، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بأسبوع القاهرة للمياه، تؤكد أن المياه بالنسبة لمصر أمر في غاية الأهمية ويجب الحفاظ عليها.

أضاف شحاتة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن الفائدة الكبرى من منتديات المياه، هي تقريب الناس من بعضهم البعض لاسيما في العديد من القضايا، متابعا: "أسبوع القاهرة للمياه يهدف إلى رفع الوعي محليا ودوليا بقضية الحفاظ على الموارد المائية".

وأوضح الدكتور محمد عبد المنعم شحاتة، أن مصر بصدد مواجهة تحديات التغيرات المناخية، وهذا الأمر يتطلب العديد من المبادرات التي تتجاوز تكلفتها نحو 100 مليار دولار، مردفا: "مصر باتت نموذجا فريدا في كيفية إدارة الموارد المحدودة، ورغم مواجهتها عجز المياه إلا أنها تستطيع مواجهة هذا الأمر لتوفير المياه".

وانطلقت فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه تحت شعار "المياه والسكان والتغيرات العالمية : التحديات والفرص" الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وحضور عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين فى قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم ، بحضور (1000) مشارك فعلى ، و (800) مشارك افتراضى عن بعد، و20 وفد وزارى ومشاركة 44 وفد وزارى بشكل افتراضي.