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شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 11 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الأوقاف، إنه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، تفتتح وزارة الأوقاف ( 11 ) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) ، ومسجدًا واحدًا صيانة وترميمًا ، وذلك يوم الجمعة 29/ 10/ 2021م ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من1/ 7/ 2021م حتى تاريخه ( 258 ) مسجدًا ، منها ( 231 ) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) ، و ( 27 ) مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الشرقية
1. النصر – فرشلة – م. أبو عمر
2. النور الكبير – كشك – ديرب نجم
3. أبو غياتي – الحلوات – الإبراهيمية
4. الشلح – الملاك – أبو حماد
مديرية أوقاف البحيرة
5. الشرقي سليم موسى – الحاجر – سيدي غازي
6. عبد الغفار قرية الدفراوي - شبراخيت
مديرية أوقاف القليوبية
7. الشرقي – الجعافرة – شبين القناطر
8. الحسيني فهمي – ناي - قليوب
مديرية أوقاف المنيا
9. أحمد خالد – بني خالد - سمالوط
مديرية أوقاف المنوفية
10. السلام – جريس – مركز أشمون
مديرية أوقاف أسوان
11. إمبركاب – قرية إمبركاب – كلابشة – نصر النوبة
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف المنوفية
1. سيدي خميس – شبين الكوم.
افتتاح مساجد