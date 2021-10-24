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الأوقاف تعلن افتتاح 11 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا الجمعة المقبل

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الأوقاف، إنه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى، تفتتح وزارة الأوقاف ( 11 ) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) ، ومسجدًا واحدًا صيانة وترميمًا  ، وذلك يوم الجمعة 29/ 10/ 2021م ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من1/ 7/ 2021م حتى تاريخه ( 258 ) مسجدًا ، منها ( 231 ) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا) ، و ( 27 ) مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

 

مديرية أوقاف الشرقية

 

1. النصر – فرشلة – م. أبو عمر

2. النور الكبير – كشك – ديرب نجم

3. أبو غياتي – الحلوات – الإبراهيمية 

4. الشلح – الملاك – أبو حماد

مديرية أوقاف البحيرة 

5. الشرقي سليم موسى – الحاجر – سيدي غازي

6. عبد الغفار قرية الدفراوي - شبراخيت

مديرية أوقاف القليوبية

7. الشرقي – الجعافرة –  شبين القناطر

8. الحسيني فهمي – ناي - قليوب

مديرية أوقاف المنيا

9. أحمد خالد – بني خالد - سمالوط

مديرية أوقاف المنوفية

10. السلام – جريس – مركز أشمون

مديرية أوقاف أسوان

11. إمبركاب – قرية إمبركاب – كلابشة – نصر النوبة 

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف المنوفية

1. سيدي خميس – شبين الكوم.

 

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افتتاح مساجد


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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