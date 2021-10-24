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محمد فريد يزور العاملين بالبورصة بأول أيام برنامجهم التدريبى بالأكاديمية الوطنية

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القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، بمقر الأكاديمية خلال زيارته لمتدربى برنامج البورصة المصرية فى أول أيام برنامجهم التدريبى، والذى يتدرب خلاله 32 متدرب على عدة محاور تدريبية منها إدارة الأزمات والكوارث، مهارات التخطيط والإدارة الاستراتيجية، وعدد من المحاور الأخرى وثيقة الصلة بنطاق عملهم.

وأشاد الدكتور محمد فريد بالدور الذى تقدمه الأكاديمية فى تدريب وصقل مهارات الكوادر المختلفة فى الدولة فى مختلف القطاعات والمستويات الوظيفية، وحرصه الشديد على تدريب العاملين بالبورصة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة الإدارية بين العاملين بها.

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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