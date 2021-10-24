شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة تحصد 4 جوائز بمسابقة الإبداع الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت مشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة عدة جوائز في مسابقة الإبداع الرقمي التي أطلقتها مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي، بمشاركة 100 جامعة عربية وإفريقية.

ففي المسابقة العربية حصل مشروع" AI بالعربي" على المركز الأول ضمن فئة الصحافة الإلكترونية.. كما حصل مشروع " حملة ضد الكسر" على المركز الثاني في فئة مشروعات العلاقات العامة والإعلان ضمن نفس المسابقة.

وفي المسابقة الأفريقية، حصل مشروع "تاء مكسورة" على المركز الأول في فئة الأفلام الروائية والسينما، كما حصل مشروع "محميات مصرية" على المركز الثاني ضمن فئة مشروعات الصحافة الإلكترونية.

وأعربت الدكتورة نرمين خضر عميدة كلية الإعلام بالجامعة العربية المفتوحة عن سعادتها البالغة بهذه الجوائز التي فاز بها طلاب كلية الإعلام وتقديرها لمؤسسة الإعلام والتحول الرقمي علي هذه المسابقة المتميزة التي تعد تشجيعا لطلبة كليات الإعلام.

وأكدت الدكتورة نرمين خضر علي أن هذه الأعمال التي نفذها الطلاب في إطار مشروعات التخرج هي نتاج تراكمي لجهد وتدريب جاد يتم مع طلاب كلية الاعلام بالجامعة العربية المفتوحة علي مدار سنوات الدراسة.

من جانبه، أعرب الدكتور عبد الحي عبيد مدير الجامعة العربية المفتوحة فرع مصر عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الذي رفع اسم الجامعة العربية المفتوحة وكلية الإعلام في المجال الإعلامي علي مستوي الوطن العربي والقارة الإفريقية، ووجه الشكر لكلية الإعلام علي هذا الجهد المبذول مع طلاب الكلية للوصول بهم إلي التميز المنشود، وأعلن أنه سيتم اتخاذ التكريم اللائق لهؤلاء الطلاب حتي يصبحوا قدوة لزملائهم في تحقيق الإنجازات.

الدكتور عبد الحى عبيد رئيس الجامعة العربية المفتوحة