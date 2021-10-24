إعدام لحوم ودواجن فاسدة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شنت مباحث التموين بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والصحة بالجيزة حملة تفتيشية بشارع ربيع الجيزى والمنيب.

استهدفت الحملة الغذائية التفتيش على عدد من المطاعم والمحال والثلاجات؛ للتأكد من السلع والأغذية المعروضه للمواطنين؛ حفاظا على سلامتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أسفرت الحملة عن إعدام لحوم ودواجن ومنتجات غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.