ضبط عنصرين إجراميين غسلا240 مليون جنيه من نشاطهما فى تجارة المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على اثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بغسـل قرابة 240 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية ومسجون حالياً على ذمة إحدى القضايا" – والدة زوجته ، مقيمان بمحافظة الدقهلية) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات ، وإيداع جانب من الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامى بحسابات وشهادات بنكية ، وكذا حسابات بالبريد بأسمائهما وذويهم بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بحوالى (240 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.