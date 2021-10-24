للمستندات.. تأجيل محاكمة 8 متهمين في "خلية داعش حلوان" لـ21 نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قررت الدائرة 5 إرهاب جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان" لجلسة 21 نوفمبر؛ للمستندات.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة وسكرتارية أحمد مصطفى.
وتضم القضية 8 متهمين بينهم 5 محبوسين، ويأتي على رأس المتهمين، مؤسس التنظيم المتهم أحمد أيمن، والذي أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي وقيام المتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية.
ووجهت النيابة للمتهم الخامس عبد الرحمن سيد تُهم حيازة سلاح ناري، وفيما ضبط بحوزة المتهم السابع بأمر الإحالة ذخيرة.