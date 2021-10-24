شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تعلن تنظيم معرض لصناعة الفخار بقرية الفواخير بمصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت محافظة القاهرة أعمال تطوير لقرية الفواخير بمصر القديمة، بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية بمنطقة الفسطاط، حيث يتم تنفيذ مشروع مهرجان قرية الفواخير تمهيدا لعمل تسويق محلى وعالمى للقرية والصناعة اليدوية والحرف التي تضمها، مما يعود بتنشيط السياحة الداخلية والخارجية وتنشيط سوق العمل .

وفى السياق، تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، قرية الفواخير، يرافقها ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى والداعمة لمشروع مهرجان قرية الفواخير، مخطط تطوير القرية، حيث يتم تنظيم معرض داخل قرية الفواخير لعرض منتجات الفخار والخزف بشكل حضارى وراقي يجذب المواطنين ليبدأ خلال أيام .

وأكدت نائب محافظ القاهرة أنه تم تركيب "لاند سكيب" زراعى إلى جانب تركيب ارفف جانبية على حوائط كل فاخورة لوضع بعض المنتجات عليها بشكل جمالى بالإضافة إلى طلاء واجهات الفواخير، مشيرة إلى أنه تم دعوة مجموعة من الأطفال لقضاء يوم بالقرية ومشاهدة مراحل تشكيل القطع الفنية من خلال ورشة عمل بساحة القرية .

وأوضحت نائب محافظ القاهرة، أنه تم استكمال توصيل جميع المرافق "مياه - غاز – كهرباء – صرف" إلى جانب الاستمرار فى تركيب افران الغاز صديقة البيئة والبديلة عن الافران البدائية وتركيب الولاعات الذاتية لباقى الوحدات بقرية الفواخير، وإجراءات التشغيل الفعلى لباقى الأفران ومتابعة أعمال الإنارة والنظافة وغيرها، كما سيتم تنفيذ بعض الأعمال المتعلقة بالمظهر العام للقرية وتشمل رفع كفاءة المبانى داخل القرية وأعمال التشجير والنظافة والإنارة، مما يعكس المظهر الجمالى للقرية.