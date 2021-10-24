شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تحذر من مخاطر التداخلات الدوائية دون استشارة طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت هيئة الدواء المصرية من المخاطر المترتبة على التداخلات الدوائية دون استشارة طبية، مؤكدة أن ذلك يأتي انطلاقا من تشجيعها على سلوكيات التناول الصحيح والآمن للأدوية، والحد من المخاطر والأضرار الصحية التي قد تنجم عن استخدام الأدوية دون الرجوع لمقدمي الرعاية الصحية، ونظرا لاحتياج بعض المرضى لضرورة الحصول على أكثر من دواء في وقت واحد.

وشددت هيئة الدواء المصرية، في بيان اليوم، على ضرورة إخبار مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة بالأدوية التي يتم تناولها؛ لتجنب حدوث ما يُعرف بالتداخلات الدوائية، وأوضحت أن التداخلات الدوائية تنقسم إلى ثلاثة أنواع وهي "التفاعل بين دواء وآخر، أو بين الدواء والغذاء، أو نتيجة تعارض الدواء مع الحالة الصحية للمريض وما يعانيه من أمراض أخرى تؤثر على فعالية الدواء"، وأكدت أن التداخلات الدوائية قد تقلل من فعالية بعض الأدوية، أو تؤدي إلى زيادة تأثير البعض الآخر، أو حدوث آثار جانبية غير متوقعة؛ أكثر سوءًا من التي يسببها الدواء بمفرده.

وأوضحت الهيئة، أن هناك مجموعة من الإرشادات والتعليمات يجب أن يتبعها المواطن لتجنب مخاطر التداخلات الدوائية، ومنها "إخبار الطبيب المعالج أو الصيدلي بالأدوية التي يتم تناولها بما في ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والمستحضرات العشبية والمكملات الغذائية بالإضافة إلى النظام الغذائي والتاريخ المرضي وذلك قبل وصف دواء جديد- طلب النشرة الداخلية للمستحضرات الصيدلية من الصيدلي وذلك لما تتضمنه من معلومات هامة عن التداخلات الدوائية المحتملة وكيفية التعامل معها-استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلي بخصوص العلامات والأعراض المحتملة في حالة حدوث تداخلات دوائية وكيفية متابعتها والتعامل معها_ استشارة الطبيب أو الصيدلي لمعرفة الأدوية التي تتعارض مع الحمل والرضاعة الطبيعية، وكذلك الأدوية التي تسبب الحساسية".

وحذرت هيئة الدواء المصرية من خطورة التطبيب الذاتي، كذلك تناول الأدوية دون الحاجة إليها؛ لما لذلك من أثر سلبي على الاستخدام السليم للأدوية، وما يترتب علية من أضرار صحية بالغة، كما ترحب الهيئة بجميع الاستفسارات والاستشارات الدوائية عن الأدوية والمستحضرات الصيدلية من مقدمي الرعاية الصحية وجميع المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، كما يمكن الإبلاغ عن الآثار الجانبية عن طريق:

الإيميل:[email protected]

أو الموقع الرسمي للهيئة : www.edaegypt.gov.eg