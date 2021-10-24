شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة قراء القرآن الكريم تعلن زيادة معاشات أعضائها بنسبة 150% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد الساعاتى المتحدث الرسمى لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر أنه عقب اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية بعد مد الفترة لساعتين حسب القانون ونجاحها، وافق مجلس إدارة النقابة برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء على زيادة المعاشات للمستحقين من أصحاب المعاشات، بحيث يمنح العضو المستحق 500 جنيه كل ثلاثة أشهر بعدما كان يتقاضى المستحق نفس المبلغ 500 جنيه كل عام، ثم تدرجت لتصبح 500جنيه كل ستة أشهر وختاما أصبحت 500 جنيه كل ثلاثة أشهر، بزيادة 150%.

وكان الشيخ محمد حشاد نقيب القراء، افتتح المجلس بتهنئة الأعضاء بذكرى المولد النبوى الشريف، ووافق مجلس الإدارة على القرارات الجديدة التى أقرها المجلس والتى منها تعيين القارئ الإذاعى الشيخ ياسر الشرقاوى عضوا بمجلس الإدارة بدلا من العضو السابق الشيخ هانى سعد، حيث لفت الشيخ صديق المنشاوى أمين عام النقابة إلى أن الشيخ ياسر الشرقاوى هو صاحب أعلى الأصوات فى الانتخابات التكميلية مما يحق له الانضمام بمجلس الإدارة بخلو المقعد.

وأكد الشيخ حشاد أن مجلس الإدارة قد وافق بالإجماع فى الجمعية العمومية على منح 1000 جنيه مصاريف جنازة لوفاة العضو و1000 جنيه لظروف العضو الطارئة، فيما شهد اجتماع الجمعية العمومية بالجلسة العادية قد شهد التصديق على محضر الاجتماع واعتماد الحساب الختامى والموازنة العامة للنقابة لعام 1442هـ واعتماد تعيين مراقب للحسابات وعرض ومناقشة زيادة المعاشات بعد رفع دعم وزارة الأوقاف إلى مليون جنيه ومناقشة الحضور والغياب لأعضاء مجلس الإدارة للجلسات ومناقشة تجديد اشتراكات الأعضاء الجدد.