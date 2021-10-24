شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل مجمع كهنة شبين القناطر فى المقر الباباوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأنبا مرقس مطرانشبرا الخيمة والنائب البابوي لإيبارشية شبين القناطر.

وقدم نيافته تقريرًا مفصلًا لقداسة البابا، مدعومًا بالخرائط لكنائس إيبارشية شبين القناطر، والوضع الرعوي بها.

وأعقب اللقاء، اجتماعًا عقده قداسة البابا مع مجمع كهنة شبين القناطر بحضور النائب البابوي، وألقى قداسته عليهم كلمة روحية، ثماستمع إلى مقترحاتهم واستفساراتهم وناقش معهم، موضوع اختيار أسقف جديد للإيبارشية، واستقر مجمع الآباء الكهنة على تفويضقداسة البابا في اختيار الشخص المناسب ليكون أسقفًا لهم، واضعين كامل ثقتهم في رؤية وحكمة قداسته.

وفي ختام اللقاء وزع عليهم بعض الهدايا التذكارية والتقطوا صورة تذكارية مع قداسته.