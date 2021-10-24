شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنقل غدا 9 آلاف راكب على متن 75 رحلة دولية وداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران غدا الإثنين، 75 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنهم ما يقرب من 9 آلاف راكبا، مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل 47 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، واشنطن، دبي، الكويت، جوبا، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، باريس، روما، إسطنبول، فرانكفورت، كوبنهاجن، أبوظبي، موسكو، لارناكا، الخرطوم، عمَان، بيروت، نيروبي، الشارقة، أديس أبابا، إربيل)، بالإضافة إلى 23 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل، و5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 9 آلاف راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.