شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يتحدث عن مباركة الله فى العمل والرزق بعظة الأحد على ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في إطار برنامج "عظة الأحد".

وتناول قداسته موضوع حضور الله في حياة أبنائه من خلال مباركته لأعمالهم ورزقهم، وذلك من خلال إنجيل قداس اليوم وهو قداس الأحد الثاني من شهر بابة (لو 5 : 1 - 11).

وقال قداسة البابا، إن أناجيل آحاد شهرى توت وبابة تقدم لنا الكنيسة صورة المسيح محب البشر، وأضاف أن أناجيل آحاد بابة الأربعة تتناول المجالات الأربعة التي تملأ حياة الإنسان وهي: الصحة والمرض، العمل والرزق، محاربات عدو الخير (الشيطان)، الموت.

وركز قداسته على الآية الخامسة من إنجيل القداس: "وَلكِنْ عَلَى كَلِمَتِكَ أُلْقِي الشَّبَكَةَ"، مشيرًا إلى أن هذه الآية تمثل نقطة تحول في القصة، مؤكدًا على أن "طاعة الوصية" أمر له بركات خاصة تؤدي بالإنسان إلى الربح والمكسب.

وكان قداسته قد ألقى أولى عظات الأحد، مع انطلاق البرنامج في شهر مارس من العام الماضي، ويشارك في إلقاء العظة بصفة أسبوعية أحد الآباء المطارنة أو الأساقفة من بين أحبار الكنيسة.