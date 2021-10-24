شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة العمل العربية تختار وزير القوى العاملة عضوا بلجنة اختيار رواد العمل العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل مجلس إدارة منظمة العمل العربية اجتماعات دورته الـ 95 اليوم الأحد، بالعاصمة القطرية الدوحة بمشاركة حكومة مصر ممثلة في وزير القوي العاملة محمد سعفان، وترأس الجلسة ناصر المير رئيس المجلس وبحضور نائبي الرئيس الدكتور عادل الركابي وزير العمل العراقي عن فريق الحكومات، ويعقوب يوسف عن العمال، فضلا عن أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي (حكومات وأصحاب أعمال وعمال)، بحضور فايز المطيرى مدير عام المنظمة.

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إن المجلس تابع تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي في دورته العادية 47 التي عقدت في القاهرة الشهر الماضي، وقرارات مجلس الإدارة في دورته 94 الذي عقد في شهر مارس2021، وكذلك تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة، ويستكمل المجلس تشكيل هيئات بعض اللجان النظامية: لجنة الحريات النقابية ولجنة المرأة، ويستعرض أهم إنجازات المنظمة بين دورتي مجلس الإدارة، فضلاً عن المسائل المالية والإدارية وغيرها من الموضوعات المهمة.

وبناءً علي المقترح الخاص الصادر من مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 47 التي عقدت بالقاهرة في سبتمبر الماضي بتكريم رواد العمل العرب في مجالات عمل منظمة العمل العربية، وافق مجلس إدارة المنظمة علي اختيار وزير القوي العاملة محمد سعفان عضوا في لجنة رواد العمل العرب عن فريق الحكومات، ومنير البساط من لبنان عن فريق أصحاب الأعمال، وعاشور التلي من الجزائر عن العمال.