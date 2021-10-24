شكرا لقرائتكم خبر عن انسياب مرورى بشارع ترسا بديل شارع الهرم بعد غلقه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد محور ترسا بالجيزة، البديل المرورى لشارع الهرم بعد غلقه، انسيابا في حركة المرور بالتزامن مع غلق شارع الهرم واستخدام محور السادات "ترسا"، كبديل مرورى بعد تطويره بالكامل وربطه بشارع خاتم المرسلين، وذلك بسبب إنشاء خط جديد للمترو بطول شارع الهرم.

وفى السياق، شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة حملات مكبرة لتنفيذ قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بحظر سير مركبات التوك توك حظرًا تامًا بنطاق محور محمد أنور السادات "ترسا سابقا"، بداية من ترعة الزمر حتى ترعة المنصورية والواقع بأحياء العمرانية والطالبية والهرم، وذلك في إطار تنظيم حركة السير بالمحاور المرورية والشوارع الرئيسية والحيوية للاستفادة بما تم ضخه من استثمارات مالية كبيرة لإنشاء ذلك الشريان المروري الجديد.

وأكد محافظ الجيزة، أن الحملات شملت نطاق شوارع خاتم المرسلين وترسا وعز الدين عمر والمحولات ومنطقة المريوطية وتمت بمشاركة شرطة المرافق والإدارة العامة للمرور حيث تم التحفظ علي المركبات المخالفة لحظر سيرها بمحور أنور السادات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

وكلف المحافظ رؤساء أحياء الهرم والطالبية والعمرانية وجهاز السرفيس، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف الحملات المرورية لتنفيذ قرار حظر سير مركبات التوك توك بمنتهي الحزم مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مع عرض تقرير يومي بما تم من مجهودات تلك الحملات.

وفي نفس الإطار، شنت محافظة الجيزة حملات رفع الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية بمسار محور انور السادات لضمان انسياب الحركة المرورية دون وجود معوقات لما يشهده المحور من تزايد الحركة المرورية به بعد إجراء غلق كلي لشارع الأهرام في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية وحتي محطة المريوطية لتنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.