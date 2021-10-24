شكرا لقرائتكم خبر عن مركز معلومات مجلس الوزراء يصدر العدد الثانى من مجلة آفاق اجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الثانى من مجلة "آفاق اجتماعية" والتى تلقى الضوء على التداعيات الاجتماعية للإعلام والإعلام الرقمى انطلاقا من الدور الذى تلعبه وسائل الإعلام فى تشكيل الرأى العام المجتمعى، وشارك فى هذا العدد نخبة من المفكرين والخبراء داخل مصر وخارجها.

المركز يترأسه أسامة الجوهرى ويترأس تحرير المجلة الدكتورة خديجة عرفة، وضم العدد الثانى من "آفاق اجتماعية" رؤى اجتماعية مختلفة لعدد كبير من الخبراء والكتاب والمفكرين منهم الشاعر فاروق جويدة والدكتور وحيد عبد المجيد والدكتور عاشور عمرى والدكتور ياسر القاضى والدكتورة إسراء أحمد إسماعيل وأحمد ياسر عبد العظيم.

وقدم العدد دراسة جديدة تحت عنوان التعليم وتحديات التنمية المستدامة، للدكتور سعيد المصرى والتى أكد خلالها أن رؤية مصر 2030 اهتمت بتطوير منظومة التعليم ضمن الهدف الاستراتيجى الرابع لتنمية المعرفة والابتكار والبحث العلمى كركائز رئيسية داعمة فى تحقيق التنمية الاحتوائية المستدامة.

وحددت الاستراتيجية ثلاثة أهداف فرعية لتطوير التعليم وهى الاستثمار فى بناء البشر وقدراتهم الإبداعية والتحفيز على الابتكار ونشر ثقافته ودعم البحث العلمى فى تحقيق التنمية المستدامة، وقال المصرى أنه يمكن قياس مدى كفاءة خطط التعليم الراهنة فى مجال التعليم على الوفاء بالأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة من خلال خمسة عناصر أساسية تشكل جوهر العلاقة بين التعليم والتنمية المستدامة هى العدالة وتكافؤ الفرص، والجودة والتنافسية، والتعليم مدى الحياة، واستخدام التكنولوجيا وبناء القدرة على الابتكار، وارتباط التعليم والبحث العلمى بالتنمية.